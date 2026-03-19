Un tribunal de Varsovie a donné son feu vert à l’extradition de l’archéologue russe Alexander Butiagin vers l’Ukraine, où il est accusé d’avoir participé à des fouilles illégales et au pillage d’artefacts historiques en Crimée.

L’homme avait été arrêté en Pologne en décembre à la demande des autorités ukrainiennes. Selon Kiev, il aurait pris part à des activités archéologiques non autorisées dans la péninsule annexée par la Russie, entraînant la disparition de biens culturels.

La décision judiciaire a suscité une vive réaction de Moscou, qui avait dénoncé une « tyrannie légale » et convoqué l’ambassadeur de Pologne en janvier pour protester contre l’arrestation de son ressortissant.

L’avocat de Butiagin a confirmé la décision du tribunal, sans préciser si un recours serait déposé. L’extradition effective dépendra des étapes juridiques restantes et des décisions des autorités compétentes.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre la Russie et l’Ukraine, notamment autour de la Crimée, annexée par Moscou en 2014 et dont la souveraineté est contestée par la communauté internationale.

Elle met également en lumière les enjeux liés à la protection du patrimoine culturel en zone de conflit, un sujet de plus en plus sensible dans les relations internationales.