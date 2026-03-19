Les États-Unis et Israël ne poursuivent pas les mêmes objectifs dans leur campagne militaire contre l’Iran, a affirmé la directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, lors d’une audition au Congrès.

Devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants, elle a précisé que les priorités fixées par le président américain différaient de celles du gouvernement israélien, malgré leur engagement commun dans le conflit.

Selon elle, les opérations israéliennes se concentrent principalement sur l’élimination des dirigeants iraniens, tandis que les États-Unis visent avant tout les capacités militaires stratégiques de Téhéran, notamment ses systèmes de missiles balistiques, ses infrastructures de production et ses forces navales.

Cette divergence d’objectifs met en lumière des approches distinctes au sein de l’alliance, alors que la guerre entre dans une phase critique et que les tensions régionales continuent de s’intensifier.

Les déclarations de Tulsi Gabbard interviennent dans un contexte de débats croissants au sein du Congrès américain, où plusieurs élus réclament davantage de clarté sur les buts de guerre et la stratégie globale de Washington.

Alors que les opérations militaires se poursuivent, cette distinction entre les priorités américaines et israéliennes pourrait influencer la conduite du conflit et ses perspectives d’évolution à moyen terme.