À Perpignan, le résultat des municipales fait déjà l’objet d’une contestation judiciaire. Le candidat de La France insoumise Mickaël Idrac a saisi le tribunal administratif de Montpellier pour demander l’annulation de l’élection municipale remportée dès le premier tour par le maire sortant RN Louis Aliot.

Le recours repose sur des irrégularités présumées dans l’organisation du scrutin. Mickaël Idrac affirme que la présentation de ses bulletins de vote, imprimés recto verso, aurait nui à leur identification par les électeurs dans les bureaux de vote, ce qui aurait pu lui faire perdre plusieurs centaines de voix.

Une contestation rejetée par les autorités locales

De son côté, la préfecture défend le déroulement du scrutin, estimant que les bulletins ont été disposés de manière conforme et lisible, avec les noms des candidats clairement visibles. Les autorités jugent cette présentation cohérente avec les exigences de transparence du processus électoral.

Réélu avec un peu plus de 50 % des suffrages, Louis Aliot a devancé largement ses concurrents. Cette victoire lui a permis d’éviter un second tour, dans un contexte de division de la gauche. Toutefois, son avenir politique reste incertain, l’élu étant également sous la menace d’une éventuelle inéligibilité dans une autre affaire judiciaire.