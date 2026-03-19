Israël rouvre le point de passage de Rafah dans un contexte fragile de négociations de trêve

Israël a rouvert le point de passage de Rafah, à la frontière avec l’Égypte, après près de trois semaines de fermeture, permettant l’évacuation de Palestiniens blessés vers des structures médicales à l’étranger.

Selon le Croissant-Rouge palestinien, seuls huit blessés ainsi que 17 membres de leurs familles ont été autorisés à franchir la frontière dans un premier temps pour être pris en charge en Égypte. Cette réouverture reste donc limitée et strictement encadrée.

Elle intervient alors que la situation humanitaire dans la bande de Gaza demeure critique, avec de nouvelles frappes israéliennes ayant fait au moins quatre morts selon des sources médicales locales.

Cette décision s’inscrit dans un contexte diplomatique tendu mais actif. Des discussions auraient récemment eu lieu au Caire entre des émissaires liés à l’administration de Donald Trump et des représentants du Hamas, dans l’objectif de préserver un cessez-le-feu déjà fragilisé.

Le point de passage de Rafah constitue un axe vital pour les habitants de Gaza, notamment pour l’acheminement de l’aide humanitaire et l’évacuation des blessés. Sa fermeture prolongée avait accentué les difficultés des civils pris au piège du conflit.

Sa réouverture partielle apparaît ainsi comme un geste d’apaisement, même si les perspectives d’une trêve durable restent incertaines dans un contexte régional marqué par l’escalade des tensions, notamment avec la guerre impliquant l’Iran.