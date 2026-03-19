Patrick Bruel est visé par des accusations de violences sexuelles formulées par huit femmes, révélées dans une enquête publiée hier par Mediapart. Les faits présumés s’étendraient sur plusieurs années, entre les années 1990 et 2000. L’artiste conteste l’ensemble de ces accusations.

Face à ce scandale, la comédienne et danseuse Andréa Bescond a publié un message sur Instagram, dans lequel elle revient sur un épisode survenu en 2022, lors d’un festival féministe parisien où elle était jurée.

Elle affirme que Patrick Bruel se serait invité à une soirée à laquelle elle avait refusé de participer, et évoque des propos qu’elle juge dénigrants à son encontre après cet épisode. Elle mentionne également l’existence de plaintes antérieures visant le chanteur, qu’elle indique avoir été classées sans suite.

Elle dit soutenir les femmes ayant témoigné et dénonce ce qu’elle décrit comme des « stratégies de victimisation ».

Alexandra Lamy, Anouchka Delon et Énora Malagré sortent du bois

La publication a suscité de nombreuses réactions. L’actrice Alexandra Lamy affirme ainsi : « J’étais dans la cintré soirée avec toi !!! Bravo mon Andrea ».

De son côté, Anouchka Delon a adressé un message de soutien : « Force à toutes », accompagné d’un cœur.

L’animatrice Énora Malagré a réagi par le commentaire « voilà ! On sait ! » assorti d’emojis applaudissements.

La publication a également été « likée » par plusieurs personnalités, dont l’actrice Géraldine Danon.

Des accusations qui font écho à des précédents

Ce n’est pas la première fois que Patrick Bruel est visé par de telles accusations. En 2019, l’artiste avait déjà été mis en cause aux États-Unis par une esthéticienne qui l’accusait d’agression sexuelle. Une enquête avait été ouverte avant d’être classée sans suite, faute d’éléments suffisants.

À l’époque, ces accusations avaient déjà suscité un débat public en France, notamment sur la réception des affaires de violences sexuelles impliquant des personnalités publiques.

Une parole qui continue de se libérer

L’affaire actuelle est une nouvelle illustration de la libération de la parole, amorcée par le mouvement #MeToo. Dans le secteur culturel français, plusieurs témoignages ont révélé des comportements longtemps passés sous silence.

Reste désormais à savoir quelles suites judiciaires pourraient être données à ces nouvelles accusations. À ce jour, Patrick Bruel reste présumé innocent.