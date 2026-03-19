Trump partage un texte de Paul Ingrassia qui alerte sur un système électoral « fragilisé »

Donald Trump a remis la question explosive de l’intégrité des élections au centre du débat en repartageant sur Truth Social un article signé Paul Ingrassia, avocat conservateur proche de son orbite. Publié sur Substack, le texte défend le « Save America Act », une proposition présentée comme indispensable pour sécuriser le processus électoral américain.

Dans son article, Ingrassia dresse un constat alarmant. Il estime que depuis l’élection de 2020, la confiance dans le système électoral américain est profondément ébranlée, au point de menacer la légitimité même des institutions. Selon lui, une démocratie ne peut fonctionner sans élections jugées libres, transparentes et incontestables par les citoyens.

L’auteur dénonce plusieurs dérives qu’il juge préoccupantes, comme l’assouplissement des conditions de vote, l’absence d’exigence systématique de pièce d’identité ou encore le recours accru au vote par correspondance. Il critique également un manque de transparence dans certaines opérations de dépouillement et l’utilisation de technologies jugées vulnérables.

Pour y remédier, Ingrassia plaide en faveur de mesures strictes : obligation de prouver sa citoyenneté, présentation d’une pièce d’identité pour voter, retour au bulletin papier et organisation du scrutin sur une seule journée. Il insiste aussi sur la nécessité de préserver une distinction claire entre citoyens et non-citoyens, au nom de la cohérence du système démocratique.

En relayant ce texte, Donald Trump confirme sa volonté de faire de la sécurisation des élections un axe central du débat politique. Un signal adressé à sa base, mais aussi une manière de maintenir la pression sur un sujet qui continue de diviser profondément la société américaine.