Déjà largement salué par la critique et les lecteurs, le roman La nuit au cœur de Nathacha Appanah continue de s’imposer dans le paysage littéraire français. L’autrice vient de recevoir le prix Gisèle Halimi, une distinction qui récompense des œuvres mettant en lumière les combats et la liberté des femmes. Une reconnaissance supplémentaire pour ce livre marquant, paru en 2025, qui avait déjà été couronné par plusieurs grands prix.

Un roman puissant au cœur des violences faites aux femmes

Avec La nuit au cœur, Nathacha Appanah propose un récit construit autour de trois destins féminins confrontés à la violence conjugale. Le roman mêle notamment son propre témoignage, celui de sa cousine et celui de Chahinez Daoud, victime d’un féminicide en 2021. Ce fait divers avait profondément marqué l’opinion publique et relancé les débats sur la protection des femmes en France.

L’ouvrage, qui s’est vendu à environ 158 000 exemplaires, a déjà reçu le prix Femina, le Goncourt des lycéens et le Renaudot des lycéens. Cette nouvelle récompense vient confirmer l’écho rencontré par ce texte, qui explore avec intensité les mécanismes d’emprise, de peur et de résistance.

Un prix en hommage à un combat féministe

Créé en mémoire de Gisèle Halimi, avocate et figure majeure du féminisme, ce prix distingue des romans engagés autour des droits des femmes. Il est attribué à une œuvre de fiction en langue française mettant en avant leur courage et leur lutte pour l’émancipation.

Doté de 3 000 euros, il est décerné par un jury présidé par l’avocate Samia Maktouf, composé notamment de personnalités du monde culturel. En honorant Nathacha Appanah, il salue un texte qui s’inscrit pleinement dans cet héritage militant, en donnant voix à des femmes confrontées à la violence et en interrogeant les réponses de la société face à ces drames.