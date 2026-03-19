En Russie, un blogueur critique de Poutine interné en psychiatrie après une publication virale

Un blogueur russe connu pour ses positions pro-Kremlin a été interné dans un établissement psychiatrique après avoir publiquement critiqué le président Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine, selon des médias locaux.

Ilya Remeslo, habituellement engagé dans la dénonciation des opposants au pouvoir, a créé la surprise en publiant sur les réseaux sociaux un message critique à l’égard des autorités russes. Cette prise de position inattendue a rapidement suscité une large diffusion en ligne.

Peu après, il a été placé dans un établissement psychiatrique, une décision rapportée par plusieurs sources médiatiques en Russie. Les circonstances exactes de cette hospitalisation n’ont pas été officiellement détaillées.

Ce type de mesure ravive les accusations récurrentes d’utilisation de la psychiatrie à des fins politiques en Russie, une pratique dénoncée par des organisations de défense des droits humains. Ces dernières estiment que certains opposants ou critiques du pouvoir peuvent être réduits au silence sous couvert de soins médicaux.

Le cas d’Ilya Remeslo est d’autant plus notable qu’il ne figurait pas parmi les voix critiques traditionnelles du Kremlin, mais appartenait au camp des soutiens du pouvoir avant ce revirement.

Dans un contexte de guerre en Ukraine et de contrôle accru de l’information, cet épisode illustre les risques encourus par toute prise de parole publique perçue comme dissidente, même lorsqu’elle émane d’acteurs auparavant proches du pouvoir.