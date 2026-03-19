À Marseille, la candidate divers droite Martine Vassal a annoncé qu’elle ne participerait pas au débat télévisé organisé jeudi soir sur France 2 entre Benoît Payan et Franck Allisio. Cette décision intervient dans un contexte de forte tension politique à l’approche du second tour des élections municipales.

Arrivée derrière ses deux concurrents au premier tour, Martine Vassal conteste les conditions d’organisation de ce débat, estimant qu’il ne reflète pas équitablement le rapport de force électoral. Son absence laisse place à un face-à-face entre le maire sortant Benoît Payan et le candidat du Rassemblement national.

Un second tour marqué par les tensions politiques

Ce refus illustre les divisions et les stratégies à l’œuvre dans la campagne marseillaise. En choisissant de ne pas débattre, Martine Vassal entend dénoncer une mise à l’écart qu’elle juge injustifiée.

Le débat devrait néanmoins constituer un moment clé de l’entre-deux-tours, dans une ville où l’issue du scrutin reste incertaine. L’absence de la candidate de droite pourrait toutefois peser sur la dynamique de campagne et sur la perception des électeurs à quelques jours du vote.