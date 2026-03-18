L’éditeur Jean Delas, figure clé de la littérature jeunesse en France, est décédé le 16 mars à l’âge de 86 ans. Cofondateur de L’école des loisirs, il laisse derrière lui une maison d’édition devenue incontournable, construite autour d’une ambition forte : proposer aux enfants des œuvres exigeantes et stimulantes.

Un acteur majeur du renouveau de la littérature jeunesse

C’est en 1965 que Jean Delas fonde L’école des loisirs avec Jean Fabre et Arthur Hubschmid. Leur projet consiste à transformer en profondeur les livres destinés aux plus jeunes, en misant sur la qualité littéraire et artistique pour éveiller l’imaginaire et donner le goût de la lecture.

Au fil des années, la maison publie des auteurs devenus essentiels, comme Tomi Ungerer ou Maurice Sendak, dont l’album Max et les Maximonstres s’impose comme un classique. Cette aventure éditoriale s’accompagne d’initiatives innovantes, notamment la création de collections accessibles ou de dispositifs pour encourager la lecture chez les enfants.

Une vision engagée du rôle du livre

Dans un communiqué, L’école des loisirs rend hommage à un « éditeur de conviction » attaché à la liberté de création et à la transmission du plaisir de lire. La maison souligne également qu’il défendait une littérature jeunesse ambitieuse, respectueuse de l’intelligence et de la sensibilité des enfants, estimant qu’ils sont des lecteurs à part entière.

Tout au long de sa carrière, Jean Delas s’est aussi engagé en faveur des librairies indépendantes et dans la lutte contre l’illettrisme. Son parcours a été distingué par la Légion d’honneur en 2015. Ses obsèques auront lieu à Hossegor, où il résidait.