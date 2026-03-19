Le choc est désormais officiel : le Paris Saint-Germain affrontera Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions après la qualification du club anglais face à Galatasaray, mercredi soir à Anfield.

Liverpool renverse Galatasaray avec autorité

Battus 1-0 à l’aller en Turquie, les Reds ont totalement inversé la tendance lors du match retour hier soir en s’imposant largement 4-0 devant leur public.

Longtemps freinés par un gardien adverse inspiré et un manque d’efficacité en première période, les hommes d’Arne Slot ont fini par faire exploser Galatasaray après la pause. Dominik Szoboszlai a ouvert le score, avant que Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch et Mohamed Salah ne scellent la qualification en seconde période.

Ce succès permet à Liverpool de se qualifier avec un score cumulé de 4-1, après avoir largement dominé la rencontre retour.

Mo Salah entre dans l’histoire

La soirée a également été marquée par un exploit individuel : Mohamed Salah est devenu le premier joueur africain à atteindre la barre des 50 buts en Ligue des champions.

Malgré un penalty manqué en première période, l’Égyptien s’est rattrapé en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive, symbolisant la réaction collective de Liverpool.

Un quart de finale explosif face au PSG

Grâce à cette qualification, Liverpool retrouvera le Paris Saint-Germain en quarts de finale. Un duel qui s’annonce particulièrement intense entre deux des équipes les plus ambitieuses d’Europe.

Ce choc a des airs de revanche : la saison passée, le PSG avait éliminé Liverpool en huitièmes de finale après une séance de tirs au but à Anfield.

Les Parisiens, champions d’Europe en titre, qui viennent de sortir Chelsea et qui avaient déjà éliminé la saison dernière plusieurs clubs anglais, devront une nouvelle fois se mesurer à un représentant de Premier League.

D’un côté, Paris voudra confirmer son statut de champion d’Europe. De l’autre, Liverpool cherchera à prendre sa revanche.

Le match aller se jouera le mardi 7 avril à 21h00 au Parc des princes. Match retour le mardi 14 avril à 21h00 à Anfield.