Transdev affiche une forte progression de ses résultats en 2025

L’opérateur de transports publics Transdev a enregistré une nette amélioration de ses performances financières en 2025, avec un bénéfice net multiplié par plus de deux, atteignant 96 millions d’euros. Dans le même temps, son chiffre d’affaires progresse de 4 % pour s’établir à 10,44 milliards d’euros, porté par une activité soutenue sur plusieurs marchés clés.

Le groupe met en avant une dynamique commerciale solide, notamment en France et aux États-Unis, ses deux principaux pôles d’activité. Cette croissance s’appuie sur le développement de nouveaux contrats et sur l’extension de ses services, alors que ses réseaux transportent en moyenne 14 millions de passagers chaque jour.

Une expansion portée par de nouveaux contrats et projets

Parmi les faits marquants de l’année, Transdev souligne le lancement de la première ligne ferroviaire régionale exploitée par un acteur privé en France, entre Marseille et Nice, ainsi que la mise en service du téléphérique urbain C1 en Île-de-France. Le groupe s’est également renforcé à l’international, avec de nouveaux marchés aux États-Unis et aux Pays-Bas, et l’exploitation du réseau de tramways de Melbourne.

Dans ce contexte de croissance, l’entreprise a aussi connu une évolution de son actionnariat, avec l’entrée majoritaire du groupe allemand Rethmann. Fort de ces résultats, Transdev confirme son positionnement dans un secteur en mutation, marqué par l’ouverture à la concurrence et le développement de nouvelles mobilités.