Harcèlement scolaire : les lycéens des Pays de la Loire pourront désormais alerter le 3018 directement depuis leur ordinateur

La région Pays de la Loire devient la première collectivité française à intégrer un accès direct au tchat du 3018 sur les ordinateurs portables fournis aux lycéens. Grâce à un partenariat inédit avec Association e-Enfance / 3018, près de 150 000 élèves pourront désormais signaler plus facilement des situations de harcèlement scolaire, de cyberharcèlement ou de violences numériques depuis leur environnement numérique quotidien.

Le dispositif permet un accès immédiat au service d’aide 3018, numéro national dédié aux jeunes victimes ou témoins de violences en ligne. Gratuit, anonyme et confidentiel, le service est accessible sept jours sur sept et permet d’échanger avec des professionnels formés capables d’accompagner les adolescents confrontés à des menaces, du chantage, des contenus choquants ou des situations de harcèlement.

Une première nationale dans les lycées

L’annonce a été faite au lycée Grand Air de La Baule par Christelle Morançais aux côtés d’acteurs engagés contre le harcèlement scolaire. La région explique vouloir « lever les freins à la demande d’aide » en intégrant directement le 3018 dans les outils numériques utilisés chaque jour par les lycéens.

Au-delà du simple accès au tchat, la région déploie également plusieurs réseaux départementaux associant rectorat, forces de sécurité, structures de santé et associations spécialisées afin d’améliorer la prévention et la prise en charge des situations de harcèlement.

Une explosion des violences numériques chez les mineurs

Cette initiative intervient alors que les signalements liés aux violences numériques explosent en France. Selon le rapport de transparence 2025 du 3018, plus de 124 000 sollicitations ont été enregistrées l’an dernier, avec une forte progression des situations de cyberharcèlement, de sextorsion ou de contenus pédocriminels. Un quart des victimes prises en charge ont moins de 11 ans.

L’association e-Enfance alerte également sur l’aggravation des conséquences psychologiques chez les jeunes victimes. Le 3018 affirme avoir traité plus de 150 situations liées à des crises suicidaires en 2025, un chiffre en très forte hausse sur dix ans.