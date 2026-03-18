L’ancien international français Patrice Evra a vivement réagi à la décision controversée attribuant la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc sur tapis vert, au détriment du Sénégal. Dans une vidéo publiée peu après l’annonce, il exprime son incompréhension et remet en cause la crédibilité de la compétition.

« Je viens d’atterrir, j’allume mon téléphone et je vois que le Maroc est champion d’Afrique. Bon, mes frères marocains, je vous aime bien, je vous aime bien, mais là, il y a un moment, il ne faut pas abuser les gars, il ne faut pas abuser, on a tous vu de nos propres yeux que le Sénégal a gagné, mais moi, il y a une question que je me pose, c’est pourquoi personne ne parle de l’arbitre ? Où est cet arbitre ? Qu’est-ce qui est devenu cet arbitre ?

Par exemple, je connais, j’ai joué des matchs, même amateur, quand l’équipe était en retard 30 minutes, on gagnait sur tapis vert 3-0, mais il fallait que toute l’équipe, tous les joueurs sortent du carré vert, et ça, je n’en suis pas encore sûr, donc je ne sais pas vraiment sur quoi ils se basent, mais c’est une tristesse, je pense que la Coupe d’Afrique a vraiment, mais vraiment perdu toute sa crédibilité. Les gens rigolent de la Coupe d’Afrique, mais là, il y a de quoi rigoler. »

« Le vrai champion, c’est le Sénégal. »

Deux mois après les faits, alors que le Maroc est officiellement sacré champion, Patrice Evra n’a pas changé de position. Bien au contraire, il insiste sur ce qu’il considère comme une injustice majeure.

« Deux mois après, le Maroc est champion. Félicitations au Maroc, j’espère que vous allez bien savourer ce trophée, mais c’est une honte pour le football africain. Je n’ai pas de mots, parce que même quand j’ai vu la notice, j’ai dit que c’est un poisson d’avril, mais voilà, en tous les cas, le vrai champion, c’est le Sénégal, et ça restera le Sénégal pour toutes les personnes qui ont assisté à ce match. »

L’arbitrage au cœur de la polémique

Au-delà du résultat, l’ancien défenseur met clairement en cause l’arbitrage, qu’il décrit comme l’élément central du scandale : « Il y a eu un désastre, c’est l’arbitre. L’arbitre a fait rejouer le match, et il a été gagné sur le terrain. Mais bon, plus rien ne surprend dans le football, c’est pour ça que je regarde moins le football, parce que des décisions comme ça, c’est un scandale. »