L’Iran a appelé les pays du Moyen-Orient à faire preuve de vigilance et à renforcer leur coordination face à ce qu’il qualifie d’actions « déstabilisatrices » menées par les États-Unis et Israël, selon les médias d’État iraniens.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a lancé cet appel lors d’échanges téléphoniques avec ses homologues en Turquie, en Égypte et au Pakistan, dans un contexte de tensions régionales accrues.

Téhéran accuse Washington et Tel-Aviv d’alimenter une escalade militaire dans la région, alors que le conflit en cours continue de s’intensifier et d’avoir des répercussions au-delà des frontières iraniennes.

Les discussions ont porté sur la nécessité d’une réponse coordonnée entre les pays de la région afin de préserver la stabilité et d’éviter une aggravation du conflit.

Cet appel intervient alors que les affrontements impliquant l’Iran, ses alliés et ses adversaires s’étendent à plusieurs zones du Moyen-Orient, renforçant les inquiétudes d’une déstabilisation plus large.

Dans ce contexte, l’Iran cherche à mobiliser ses partenaires régionaux pour faire front commun, tout en dénonçant une pression croissante exercée par les États-Unis et Israël sur le plan militaire et diplomatique.