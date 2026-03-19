Municipales à Biarritz: Serge Blanco refuse les débats de l’entre-deux tours

La campagne municipale prend un virage inattendu. Serge Blanco, arrivé en tête au premier tour, a annoncé mercredi soir qu’il ne participera pas au débat de l’entre-deux tours prévu jeudi 19 mars sur la radio ICI Pays Basque. Et il ne s’arretera pas là: l’ancien rugbyman dit renoncer à tout autre débat avant le second tour, alors que trois listes restent encore dans la course.

Dans un courriel adressé à la rédaction, le candidat invoque « l’agressivité » ambiante. « Je vois le niveau du débat se dégrader », écrit-il, disant « déplorer que cette campagne devienne un spectacle qui abîme notre ville ». Le climat, ces dernières semaines, s’est durci, notamment sur les réseaux sociaux, terrain propice aux coups bas et aux procès d’intention, loin des trottoirs et des dossiers concrets.

Un favori qui coupe le micro

Un favori qui coupe le micro Ce retrait intervient au moment où Serge Blanco consolide son camp. Entre les deux tours, il a fusionné mardi sa liste avec celle d’un candidat de centre-droit, histoire de muscler son attelage face à deux adversaires: la maire sortante Les Républicains et une alliance réunissant la gauche et le centre. Le débat radiophonique devait justement mettre face à face les têtes de liste encore en lice, dans un format classique, lisible pour les électeurs.

Signe que le geste fait parler, ICI Pays Basque précise qu’aucun autre candidat n’a annoncé vouloir se retirer. La radio indique aussi que Serge Blanco avait déjà décliné des invitations de plusieurs médias, dont France 3 et des titres locaux. Dans la liste de gauche « Biarritz Berri », une candidate avait bien tenté, avant le premier tour, d’imposer une charte de courtoisie, preuve qu’en coulisses certains voyaient venir la surchauffe.

Reste un fait têtu: à l’heure où les communes demandent des choix nets, un débat sert aussi à trancher, comparer, et parfois rassurer. Refuser le ring peut passer pour une manière de se protéger des attaques, ou pour une façon d’esquiver les contradictions, chacun jugera. D’ici le second tour, la campagne biarrote devra pourtant répondre à une attente simple, presque banale: entendre des projets, et pas seulement du bruit, même quand les micros restent éteints.