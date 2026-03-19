La Biélorussie libère 250 prisonniers dans le cadre d’un rapprochement avec Washington

La Biélorussie a procédé à la libération de 250 prisonniers dans le cadre de négociations avec les États-Unis, marquant une nouvelle étape dans la tentative de rapprochement entre Minsk et Washington.

Cette décision intervient après des discussions menées notamment par un envoyé de l’administration de Donald Trump, dans un contexte où le président biélorusse Alexandre Loukachenko cherche à sortir de l’isolement diplomatique qui frappe son pays depuis plusieurs années.

Selon des sources diplomatiques, ces libérations s’inscrivent dans un échange plus large incluant un possible allègement des sanctions américaines. Minsk espère ainsi améliorer ses relations avec l’Occident, après une longue période de tensions liée à la répression politique interne.

L’organisation de défense des droits humains Viasna estimait récemment à plus de 1 100 le nombre de prisonniers politiques encore détenus en Biélorussie. Parmi les personnes libérées figure notamment Marfa Rabkova, figure importante de la société civile, emprisonnée depuis 2020 et condamnée pour « extrémisme », des accusations qu’elle a toujours contestées.

Ces gestes pourraient ouvrir la voie à une normalisation progressive des relations bilatérales. Des discussions seraient également en cours concernant une éventuelle visite d’Alexandre Loukachenko aux États-Unis, ce qui constituerait un tournant diplomatique majeur.

Malgré ces avancées, les observateurs restent prudents. La situation des droits humains en Biélorussie continue de susciter de vives inquiétudes, et les libérations, bien que significatives, ne concernent qu’une partie des personnes encore détenues.