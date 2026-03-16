Les glandes salivaires jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la bouche et du système digestif. Réparties autour de la cavité buccale, elles produisent la salive, un liquide indispensable pour humidifier les aliments, faciliter la mastication et protéger les dents contre les bactéries. Chez l’être humain, trois grandes paires de glandes principales (parotides, sous-mandibulaires et sublinguales)assurent l’essentiel de cette production.

Un système discret mais essentiel à la digestion

La salive n’a pas seulement une fonction mécanique. Elle contient également des enzymes qui participent aux premières étapes de la digestion, notamment des sucres. En lubrifiant les aliments et en facilitant leur passage dans l’œsophage, elle contribue aussi à la déglutition et au confort oral. Lorsque la production de salive diminue, comme dans certains troubles médicaux ou sous l’effet de médicaments, la bouche peut devenir sèche et plus vulnérable aux infections.

Plusieurs pathologies peuvent affecter ces glandes. Des calculs salivaires, appelés lithiases, peuvent obstruer les canaux et provoquer des douleurs ou un gonflement. Des infections ou inflammations peuvent également apparaître, tandis que certaines maladies auto-immunes, comme le syndrome de Sjögren, perturbent fortement la sécrétion de salive.

Pour les professionnels de santé, l’observation des glandes salivaires constitue ainsi un élément important du diagnostic. Leur bon fonctionnement participe non seulement à l’équilibre de la bouche, mais aussi à la santé générale, ce qui explique l’attention croissante portée à ces organes souvent méconnus.