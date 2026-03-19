Les négociations de paix en Ukraine suspendues sur fond de guerre avec l’Iran

Les discussions visant à mettre fin à la guerre en Ukraine sont actuellement suspendues, a annoncé le Kremlin, évoquant une « pause situationnelle » liée à l’escalade du conflit au Moyen-Orient.

Selon Moscou, l’attention des États-Unis s’est largement déplacée vers la guerre impliquant l’Iran, reléguant au second plan les efforts diplomatiques entre Washington, Kiev et la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que cette interruption n’était pas définitive, mais dépendait d’un regain d’intérêt américain pour le dossier ukrainien.

Le président Donald Trump avait pourtant fait de la résolution du conflit en Ukraine une priorité de son mandat. Il a récemment reconnu que ce dossier constituait l’une de ses principales déceptions, malgré les promesses de règlement rapide.

Malgré cette suspension, certaines discussions entre Moscou et Washington se poursuivent, notamment sur des questions économiques et d’investissement, laissant entrevoir le maintien de canaux diplomatiques ouverts entre les deux puissances.

Du côté russe, certains responsables estiment que la nouvelle donne géopolitique pourrait pousser l’Ukraine à faire des concessions, dans un contexte où l’attention internationale est détournée vers le Moyen-Orient.

Cette pause dans les négociations souligne l’impact global des tensions régionales, capables de redéfinir les priorités diplomatiques des grandes puissances et de ralentir les efforts de résolution d’autres conflits majeurs.