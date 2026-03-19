La 98e cérémonie des Oscars, organisée le 15 mars dernier à Los Angeles, a enregistré un net recul de son audience télévisée aux États-Unis. Diffusé sur ABC, l’événement a rassemblé environ 17,9 millions de téléspectateurs, contre 19,7 millions lors de l’édition 2025.

Cette diminution d’environ 9% marque un nouveau repli pour une cérémonie qui peine à retrouver ses niveaux d’audience d’antan. Pire, il s’agit d’un des scores les plus faibles observés ces dernières années, confirmant une fragilité persistante de l’événement sur le plan télévisuel, à l’image de ce qui se passe avec les César en France, eux aussi confrontés à un désintérêt du public à la télévision.

Une tendance qui dépasse les Oscars

Ce recul ne constitue pas un phénomène isolé. Les grandes cérémonies de remise de prix aux États-Unis, comme les Golden Globes ou les Grammy Awards, connaissent elles aussi une érosion progressive de leur audience.

À titre de comparaison, les Oscars avaient atteint un pic historique en 1998 avec plus de 57 millions de téléspectateurs, un chiffre aujourd’hui très éloigné des performances actuelles. Cette évolution montre une transformation des modes de consommation des contenus audiovisuels.

Un événement toujours puissant… mais ailleurs

Parallèlement, l’événement connaît une dynamique inverse sur le numérique. Les interactions sur les réseaux sociaux ont fortement progressé, avec une hausse estimée à plus de 40%. Les extraits vidéo, les discours et les moments marquants circulent massivement en ligne, générant des centaines de millions de vues. Le public est donc toujours là, mais ne s’intéresse désormais plus qu’à des courte vidéos faisant le buzz, et plus la cérémonie entière, trop longue, ennuyeuse, sans parler des leçons de morale incessantes qui finissent par lasser les spectateurs.

Cette évolution pousse les organisateurs à envisager de nouvelles stratégies de diffusion. Un projet de diffusion partielle ou totale sur des plateformes numériques, comme YouTube, pourrait voir le jour à l’horizon 2029.