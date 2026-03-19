Flore Benguigui revient avec “i330”, un album jazz pour se reconstruire après L’Impératrice

Un an et demi après avoir dénoncé l’« emprise » vécue au sein du groupe L’Impératrice, Flore Benguigui signe un retour personnel et apaisé. La chanteuse de 33 ans dévoile i330, un album de reprises jazz pensé comme un projet collectif et une forme de renaissance artistique. Entre libération intime et envie de partage, elle explore une nouvelle voie, loin de la pop qui l’a révélée.

Un projet musical né d’un besoin de liberté

Avec i330, Flore Benguigui ne revient pas à ses débuts : elle prolonge une histoire déjà ancienne avec le jazz. Dans une interview accordée à 20 Minutes, elle explique n’avoir « jamais arrêté » d’en jouer, même au plus fort de sa carrière pop. Pendant des années, elle menait en parallèle une vie discrète dans un club parisien, où elle se produisait régulièrement dans une atmosphère plus libre.

Cet album, enregistré avec le collectif The Sensible Notes, s’inscrit dans cette continuité. Il mêle standards revisités et morceaux plus rares, avec des arrangements contemporains. Mais au-delà de l’aspect musical, il marque surtout un tournant personnel. L’artiste confie à 20 Minutes que retourner en studio après son départ du groupe a été une étape difficile, mais nécessaire, lui permettant de redevenir pleinement décisionnaire de ses choix artistiques.

Une reconstruction intime et collective

i330 porte une dimension cathartique assumée. Après avoir évoqué en 2024 une « sensation d’isolement très forte » et des humiliations répétées au sein de L’Impératrice, Flore Benguigui revendique aujourd’hui un environnement de travail radicalement différent. Elle décrit son nouvel album comme « empouvoirant, bienveillant et joyeux », toujours auprès de 20 Minutes.

Le projet met en avant une dimension collective forte : musiciens, techniciennes, collaboratrices… tous sont visibles, jusque sur la pochette. Une manière pour elle de valoriser les contributions de chacun et de s’entourer autrement, notamment en intégrant davantage de femmes dans le processus de création.

À travers ce disque, la chanteuse ne cherche pas seulement à tourner la page, mais à redéfinir sa place dans la musique. En rendant le jazz plus accessible et en assumant une approche sensible et collaborative, elle propose une nouvelle identité artistique, plus libre et plus alignée avec ses convictions.