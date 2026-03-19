L’Union européenne échoue à convaincre Viktor Orbán de débloquer un prêt crucial pour l’Ukraine

Les dirigeants de l’Union européenne n’ont pas réussi à persuader le Premier ministre hongrois Viktor Orbán de lever son veto à un prêt destiné à soutenir l’Ukraine, lors de discussions tendues à Bruxelles.

Ce financement est considéré comme essentiel pour Kyiv dans le cadre de sa guerre contre la Russie. Toutefois, Budapest bloque toujours l’accord, invoquant un différend lié notamment à l’oléoduc Druzhba et à des intérêts énergétiques nationaux.

Plusieurs responsables européens ont exprimé leur frustration face à la position hongroise, jugée incompatible avec les efforts collectifs de soutien à l’Ukraine. Certains ont qualifié ce blocage d’« inacceptable » dans le contexte actuel de guerre.

Viktor Orbán, connu pour ses relations plus conciliantes avec Moscou, reste inflexible malgré les pressions de ses partenaires européens. Sa position souligne les divisions persistantes au sein de l’UE sur la stratégie à adopter face au conflit.

L’impasse actuelle met en lumière les limites du fonctionnement à l’unanimité de certaines décisions européennes, où un seul État membre peut bloquer des initiatives majeures.

Alors que les besoins financiers de l’Ukraine restent importants, cette paralysie pourrait retarder des aides cruciales, à un moment où le pays dépend fortement du soutien international pour poursuivre son effort de guerre.