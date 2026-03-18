Au Royaume-Uni, Sasha-Jay Davies, 19 ans, vit un cauchemar depuis plusieurs années après le vol de ses photos sur les réseaux sociaux. Son identité a été utilisée pour créer de faux profils en ligne, servant à piéger des hommes en leur faisant croire à des relations ou des rencontres fictives.

La jeune femme explique être régulièrement abordée dans la rue par des inconnus persuadés d’avoir échangé avec elle. Accusée de manipuler ou de tromper, elle subit des situations de harcèlement qu’elle n’a jamais provoquées. Face à cette confusion, elle a progressivement réduit ses sorties, par crainte de nouvelles confrontations.

Une manipulation numérique aux conséquences bien réelles

Les faux comptes, parfois suivis par des dizaines de milliers d’abonnés, ont permis à l’auteur de l’usurpation de tisser de fausses relations en ligne. Selon des spécialistes, ce type de comportement est souvent lié à un besoin de reconnaissance ou à une recherche de pouvoir via l’anonymat numérique.

Une enquête a été ouverte par la police du sud du Pays de Galles afin d’identifier le responsable. En attendant, Sasha-Jay continue de vivre avec les conséquences de cette usurpation, redoutant qu’une situation ne dégénère. Elle décrit une expérience « terrifiante », marquée par le sentiment d’être jugée pour des actes qu’elle n’a jamais commis.