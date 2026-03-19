Avec son premier long métrage, Anthony Déchaux signe un thriller social tendu et très documenté sur un univers rarement montré au cinéma : celui des tractations entre grande distribution et producteurs. Dans La Guerre des prix, sorti ce 18 mars, Ana Girardot incarne une femme issue du monde agricole propulsée au cœur d’une centrale d’achat, où les idéaux se fracassent contre la logique du rapport de force.

Un thriller économique ancré dans le réel

Le film suit Audrey, cheffe de rayon dans un hypermarché, fille d’agriculteurs et sœur d’un éleveur en difficulté. Lorsqu’elle est repérée par une responsable de centrale d’achat, elle rejoint à Paris l’équipe chargée de négocier avec les fournisseurs. Son arrivée dans cet univers fermé lui fait découvrir des méthodes d’une violence feutrée, où chaque centime se dispute dans des salles sans fenêtre transformées en arènes modernes.

Le cinéaste s’empare d’un sujet très concret : la fragilité de la filière bio, les marges, les prix tirés vers le bas, et le fossé grandissant entre ceux qui produisent et ceux qui achètent. Le film montre ainsi comment une simple négociation commerciale peut mettre en péril une exploitation. La force du scénario tient justement à cette tension permanente entre chiffres, stratégie et vies humaines.

Ana Girardot face à un système sans pitié

Au centre du récit, Audrey tente de croire qu’elle pourra défendre les siens de l’intérieur. C’est ce pari qui donne au film sa tension morale : entrer dans la machine pour essayer de l’infléchir, au risque de s’y perdre. Face à elle, Olivier Gourmet impressionne en négociateur glacial, parfaitement rompu aux règles d’un monde où la brutalité s’exerce avec calme et méthode.

Porté par une mise en scène resserrée, des décors froids et une atmosphère presque carcérale, La Guerre des prix dépasse le simple drame agricole. Il devient un thriller sur le pouvoir, la compromission et l’usure des convictions. Au micro d’Ici Armorique, Ana Girardot confiait d’ailleurs que le film l’avait amenée à regarder autrement ce qu’il y a “derrière une logique économique très froide”, en pensant davantage au travail humain caché derrière les produits du quotidien. C’est aussi ce qui rend le film si percutant : il parle autant de nos courses que d’un système qui broie.