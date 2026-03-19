C’était un 19 mars : Déclaration des Quatre articles gallicans

Le 19 mars 1682, l’assemblée extraordinaire du clergé de France, réunie à l’initiative de Louis XIV et sous l’influence décisive de Bossuet, adopte la Déclaration des Quatre articles. Ce texte solennel affirme les « libertés de l’Église gallicane » et limite l’autorité du pape dans le royaume. En pleine querelle avec Innocent XI au sujet du droit de régale, le Roi-Soleil entend rappeler que le souverain pontife n’a de pouvoir que dans le domaine spirituel, tandis que le roi demeure maître absolu dans les affaires temporelles de son État.

Le gallicanisme porté à son sommet

Cette déclaration ne surgit pas de nulle part. Elle prolonge une longue tradition française de méfiance envers les ingérences romaines, déjà illustrée par la Pragmatique Sanction de Bourges de 1438. Depuis lors, les rois de France cherchent à contrôler davantage la nomination des évêques, les revenus ecclésiastiques et l’organisation religieuse du royaume. Sous Louis XIV, cette volonté s’accorde avec la montée de la monarchie absolue : le roi ne veut reconnaître sur son territoire aucune autorité supérieure à la sienne, pas même celle du pape.

Les Quatre articles traduisent cette ambition en doctrine. Le premier affirme que le pape n’a qu’un pouvoir spirituel et ne peut intervenir dans les affaires politiques des princes. Le deuxième rappelle la supériorité des conciles généraux sur le souverain pontife. Le troisième défend les usages propres de l’Église de France, que Rome ne saurait abolir. Le quatrième, enfin, limite l’infaillibilité pontificale en matière de foi, en la subordonnant au consentement de l’Église universelle. En faisant voter ce texte par le haut clergé, Louis XIV rallie les évêques à sa cause et donne à sa politique religieuse un fondement théologique.

Un bras de fer avec Rome

La réaction du pape Innocent XI est immédiate et ferme. Refusant de céder, il suspend l’institution canonique des évêques nommés par le roi. Très vite, des dizaines d’évêchés restent vacants, au point de faire planer sur l’Église de France le risque d’un véritable schisme. La tension se prolonge sous le pontificat suivant, tandis que plusieurs voix étrangères condamnent la position française. Ce conflit montre jusqu’où peut aller l’affrontement entre absolutisme monarchique et autorité pontificale dans l’Europe moderne.

Finalement, Louis XIV doit reculer. En 1693, confronté à des difficultés extérieures et soucieux d’éviter la rupture, il accepte de ne plus imposer l’enseignement des Quatre articles. En échange, le pape Innocent XII consent à reconnaître les évêques nommés par le roi et tolère l’extension du droit de régale. Même atténuée, la crise laisse une trace durable : le gallicanisme sort renforcé, et l’idée qu’un souverain puisse négocier d’égal à égal avec Rome s’impose peu à peu dans plusieurs États européens. Derrière cette querelle religieuse se profilait déjà une question plus large : jusqu’où peut aller l’autorité dans un royaume absolu ?