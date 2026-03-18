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Iran – Mojtaba Khamenei gay et impuissant ? La rumeur qui amuse Trump et les médias

18 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Iran - Mojtaba Khamenei gay et impuissant ? La rumeur qui amuse Trump et les médias
Iran - Mojtaba Khamenei gay et impuissant ? La rumeur qui amuse Trump et les médias

Depuis l’arrivée au pouvoir de Mojtaba Khamenei, fils de l’ancien guide suprême iranien, certaines rumeurs personnelles circulent à son sujet, notamment sur son orientation sexuelle et son impuissance, ce qui amuse de nombreux observateurs et médias.

Hier, sur RTL, William Galibert a consacré sa chronique à ce sujet dans Le monde en marche, évoquant la réaction de Donald Trump, qui serait «mort de rire» face à ces rumeurs.

L’homosexualité, un sujet hautement sensible en Iran

Si chacun fait évidemment ce qu’il veut, et qu’il ne s’agit en aucun cas de juger l’orientation sexuelle du guide suprême, c’est le contexte qui rend cette rumeur insolite. Dans la République islamique d’Iran, l’homosexualité est en effet sévèrement condamnée par la loi et par l’idéologie officielle du régime. Attribuer une telle orientation à une figure dirigeante constitue une accusation particulièrement lourde de sens, susceptible d’entacher sa légitimité politique et religieuse en Iran. Cela explique en partie pourquoi ce type de rumeur, fondée ou non, peut être instrumentalisé dans des stratégies de déstabilisation ou de propagande.

Regardez la chronique de William Galibert, ce mardi sur RTL :

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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