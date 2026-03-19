À Washington, les républicains relancent le débat sur le renouvellement des pouvoirs de surveillance

Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et les responsables du renseignement américain intensifient leurs efforts pour obtenir le renouvellement des pouvoirs de surveillance prévus par la loi FISA, au cœur de débats sensibles sur les libertés civiles.

Ces dispositions, notamment l’article 702, permettent aux agences comme la NSA de collecter des renseignements sur des étrangers à l’étranger en utilisant des infrastructures numériques américaines. Elles peuvent également, dans certains cas, conduire à l’exploitation de données concernant des citoyens américains sans mandat judiciaire.

Mike Johnson a estimé que les réformes précédentes de ce dispositif « fonctionnaient comme prévu » et a plaidé pour une reconduction rapide et sans modification majeure de ces pouvoirs.

Pour appuyer cette position, plusieurs hauts responsables du renseignement, dont les dirigeants de la CIA, du FBI et de la NSA, ont présenté le programme lors d’une réunion à huis clos avec des membres du Congrès. Les détails de ces échanges n’ont pas été rendus publics.

Cependant, le renouvellement de ces dispositions reste incertain. Depuis plusieurs années, elles suscitent des critiques, notamment de la part de défenseurs des libertés civiles, qui dénoncent les risques d’atteinte à la vie privée des Américains.

Le débat au Congrès s’annonce donc délicat, opposant les arguments liés à la sécurité nationale à ceux concernant la protection des droits individuels.

Alors que les tensions internationales restent élevées, notamment avec le conflit au Moyen-Orient, les partisans du texte estiment que ces outils sont essentiels pour anticiper les menaces, tandis que leurs détracteurs réclament davantage de garanties et de transparence.