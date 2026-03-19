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UE : l’aide à l’Ukraine bloquée par un bras de fer politique au sommet européen

19 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak
UE : l’aide à l’Ukraine bloquée par un bras de fer politique au sommet européen
UE : l’aide à l’Ukraine bloquée par un bras de fer politique au sommet européen

Réunis ce jeudi 19 mars à Bruxelles, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne ont placé la guerre en Ukraine au centre de leurs discussions. L’enjeu principal de ce sommet porte sur le déblocage d’un nouveau soutien financier massif à Kiev, estimé à 90 milliards d’euros, dans un contexte de pression militaire persistante.

Mais cette aide reste pour l’instant suspendue à un blocage politique. La Hongrie, dirigée par Viktor Orbán, s’oppose au mécanisme proposé, empêchant l’adoption d’un accord unanime. Ce refus a immédiatement provoqué des tensions entre les États membres, plusieurs capitales appelant à une décision rapide face à l’urgence sur le terrain.

Du côté des institutions européennes, la nécessité de maintenir un soutien fort à l’Ukraine est réaffirmée. Depuis le début du conflit, l’Union européenne a déjà mobilisé près de 195 milliards d’euros pour Kiev, confirmant son rôle central dans l’aide financière et logistique apportée au pays.

Ce sommet met en lumière une double réalité : une volonté politique largement partagée de soutenir l’Ukraine, mais des divisions persistantes sur les modalités de cet engagement. Dans un contexte de recomposition des équilibres de sécurité en Europe, ces dissensions fragilisent l’image d’unité que Bruxelles cherche à afficher.

Faute d’accord immédiat, les négociations devraient se poursuivre dans les prochains jours. Leur issue sera déterminante pour la capacité de l’Union européenne à maintenir un soutien durable à l’Ukraine et à peser dans la gestion du conflit face à la Russie.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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