Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la présence de Sean Penn sur le sol ukrainien, en pleine cérémonie des Oscars, suscite de nombreuses interrogations. La star, qui rentrait dans le club très fermé des acteurs ayant obtenu trois Oscar, a choisi de ne pas assister à la cérémonie afin de se rendre à Kiev. Au cours de sa visite, il a notamment été vu aux côtés d’Andriy Yermak, ancien chef de l’administration présidentielle.

Sean Penn s’est déplacé dans la région de Donetsk, à proximité immédiate de la ligne de front. Il y a notamment rencontré des militaires ukrainiens appartenant à la 157e brigade mécanisée. Lors de cette visite, il était accompagné d’Andriy Yermak, en particulier dans la zone de Sloviansk.

Andriy Yermak, une figure fragilisée par un scandale de corruption

La présence d’Andriy Yermak aux côtés de l’acteur américain attire l’attention en raison de sa situation politique. Longtemps considéré comme un acteur clé du pouvoir ukrainien et proche du président Volodymyr Zelensky, il a brutalement quitté ses fonctions en novembre 2025 en plein scandale politico-financier. Une enquête des autorités anticorruption ukrainiennes porte en effet sur un vaste dossier lié au secteur énergétique, impliquant plusieurs responsables de premier plan.

Sean Penn, un engagement constant en faveur de Kiev qui interroge

La présence de Sean Penn aux côtés de Andriy Yermak, fragilisé par des soupçons de corruption, soulève des interrogations. Alors que l’Ukraine s’efforce de convaincre ses partenaires occidentaux de la solidité de ses institutions et de sa capacité à lutter contre la corruption, cette séquence risque fortement de brouiller le message.

La lutte contre les malversations reste en effet un enjeu central dans les relations entre Kiev et l’Union européenne, qui conditionne en partie le maintien de l’aide financière et les perspectives d’intégration du pays.

Sean Penn, un engagement qui divise

Depuis le début de l’invasion russe, Sean Penn s’est imposé comme l’un des soutiens internationaux les plus visibles de l’Ukraine. Ses visites répétées et ses rencontres avec les plus hautes autorités ukrainiennes ont contribué à renforcer son image d’allié engagé.

Cependant, cette proximité assumée avec le pouvoir ukrainien alimente également certaines critiques. En apparaissant aux côtés d’un ancien haut responsable associé à une affaire de corruption, l’acteur est soupçonné de faire partie de ce système…

Même si cette rencontre n’a pas, pour l’instant, provoqué de réaction officielle, elle rappelle la complexité de la situation ukrainienne : un pays en guerre, fortement soutenu par ses alliés occidentaux, mais toujours confronté à des problèmes internes, notamment en matière de corruption.

Ce nouvel épisode pourrait remettre en question les décisions de l’Union européenne, alors que les 27 pays discutent du maintien et du renforcement de leur aide financière à Kiev.