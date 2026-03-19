L’acteur américain Kevin Spacey ne fera pas face à un nouveau procès au Royaume-Uni. Un accord a été trouvé avec trois hommes qui l’accusaient d’agressions sexuelles, mettant ainsi fin à la procédure civile engagée contre lui.

Les détails précis de cet accord n’ont pas été rendus publics, comme c’est généralement le cas dans ce type de règlement amiable. Les trois plaignants avaient engagé des poursuites après avoir affirmé avoir été victimes de comportements inappropriés de la part de l’acteur dans différents contextes.

Cette décision fait suite à une série de procédures judiciaires visant Kevin Spacey ces dernières années. En juillet 2023, l’acteur avait été acquitté par un tribunal londonien de plusieurs accusations d’agressions sexuelles, à l’issue d’un procès très médiatisé. Le jury l’avait alors déclaré non coupable de l’ensemble des chefs d’accusation.

Cette nouvelle affaire relevait du civil, et non du pénal, ce qui signifie que les plaignants cherchaient une réparation financière plutôt qu’une condamnation judiciaire.

Une carrière bouleversée par les accusations

Depuis les premières accusations révélées en 2017, dans le sillage du mouvement #MeToo, la carrière de Kevin Spacey a été profondément affectée. L’acteur, double oscarisé, avait été écarté de plusieurs projets, notamment de la série House of Cards et du film All the Money in the World, dont il avait été remplacé au montage.

Malgré son acquittement en 2023, son retour au cinéma reste progressif et incertain, même si certains projets indépendants ont vu le jour ces dernières années.

Une affaire close sans reconnaissance de responsabilité

Comme souvent dans les accords amiables, ce règlement ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité de la part de Kevin Spacey. Ce type d’accord permet aux deux parties d’éviter un procès long, coûteux et potentiellement médiatisé.

L’affaire est désormais terminée sur le plan civil, mettant un terme à l’un des derniers volets judiciaires encore en cours concernant l’acteur au Royaume-Uni.