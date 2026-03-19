En Espagne, le parquet a requis jusqu’à 173 années de prison contre Francisco González, ancien président de la banque BBVA, dans le cadre d’une vaste affaire d’espionnage. L’ex-dirigeant est soupçonné d’avoir eu recours à des méthodes illégales pour surveiller des personnalités, dont des hommes politiques et des chefs d’entreprise.

L’enquête porte notamment sur des faits remontant aux années 2000, lorsque la banque aurait mandaté un ancien commissaire de police pour mener des opérations de surveillance clandestine. Ces activités visaient, selon l’accusation, à obtenir des informations sensibles dans un contexte de rivalités économiques et de luttes d’influence.

Un scandale financier et politique d’ampleur

L’affaire, qui implique plusieurs anciens responsables du groupe, met en lumière des pratiques controversées au sommet du secteur bancaire espagnol. Les procureurs estiment que ces opérations auraient porté atteinte à la vie privée de nombreuses personnes et violé la législation en vigueur.

Francisco González conteste les accusations portées contre lui. Le procès à venir devra déterminer les responsabilités de chacun dans ce dossier, qui pourrait devenir l’un des plus importants scandales financiers et judiciaires récents en Espagne.