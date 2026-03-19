Shein échappe au blocage de « sa market place », demandé par l’État après une décision de justice

La justice française a rejeté la demande du gouvernement visant à suspendre la plateforme Shein, estimant que les conditions n’étaient plus réunies pour justifier une telle mesure. La cour d’appel de Paris a considéré que les produits illégaux à l’origine de la procédure avaient été retirés et qu’aucun risque immédiat ne pouvait être établi.

L’exécutif dénonçait la présence de contenus sensibles et interdits sur la marketplace du géant du e-commerce, allant de produits dangereux à des articles controversés. Mais les juges ont retenu que l’entreprise avait agi rapidement pour corriger ces dérives.

Une décision qui fragilise la position de l’État

Déjà débouté en première instance, le gouvernement n’a pas convaincu en appel, malgré une demande revue à la baisse. La justice a jugé qu’un blocage total du site serait une mesure disproportionnée, en l’absence de menace avérée à court terme.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de critiques récurrentes visant Shein, régulièrement accusé de pratiques contestées. Si la plateforme évite pour l’instant une sanction majeure, elle reste sous surveillance des autorités françaises, qui continuent de dénoncer des risques liés à son modèle.