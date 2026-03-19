Mercredi 18 mars, une centaine de salariés de Leboncoin se sont retrouvés devant le siège parisien de la plateforme, à l’appel des syndicats. Une grève présentée comme une première dans l’histoire de l’entreprise, symbole d’un malaise qui sort des couloirs et s’affiche sur le trottoir. Leboncoin revendique 30 millions d’utilisateurs mensuels en France, une vitrine flatteuse, mais côté équipes le ton est moins léger.

Dans la bouche des élus CGT et CFDT, un point de bascule revient: le rachat en 2024 d’Adevinta, maison mère du site, par les fonds Blackstone et Permira. « Les événements ont pris de telles proportions que nous avons décidé d’utiliser tous les outils disponibles pour alerter », a déclaré Samuel Sanchez, élu CFDT. Au mégaphone, Florine Moutoussamy, élue CGT, a insisté sur l’écart entre l’image de l’entreprise et le vécu des équipes, rappelant que la reconnaissance publique « doit aussi se traduire » dans le quotidien au travail.

La « marque préférée » rattrapée par la réalité des open spaces

Pression sur les résultats, surveillance plus marquée, perte de confiance, les griefs se ressemblent et s’accumulent. Un salarié, développeur, décrit un glissement vers « une stratégie du chiffre », là où l’entreprise mettait jusqu’ici en avant la satisfaction des utilisateurs. Plus inquiétant, il évoque des « signaux » laissant craindre un « plan social déguisé », sur fond de réorganisations dont les contours restent flous pour une partie du personnel.

Leboncoin, habitué à communiquer sur la seconde main et son statut de « marque préférée des Français », se découvre une autre scène: celle du rapport de force social. Les représentants du personnel demandent des garanties sur l’organisation du travail et l’ouverture de discussions pour obtenir des réponses sur les orientations prises depuis le changement d’actionnaires. Dans une entreprise qui a grandi vite, l’épisode sonne comme un rappel très concret: l’économie des plateformes adore les indicateurs, mais elle finit toujours par tomber sur l’humain, et la suite se jouera sur la capacité de la direction à remettre du dialogue là où la défiance s’installe.