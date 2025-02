Yann Moix : «Faites venir des filles jolies et qui baisent!» pour Depardieu. Révélations sur une soirée piège – ENQUÊTE ENTREVUE

Depuis plusieurs semaines, l’affaire Yann Moix – Gérard Depardieu ne cesse de prendre de l’ampleur, notamment après les révélations fracassantes de Libération qui ont mis en lumière la complicité des deux hommes dans des propos sexistes, misogynes et homophobes lors de leur voyage en Corée du Nord en 2018. Mais Entrevue est en mesure de révéler aujourd’hui une facette encore plus trouble de cette affaire : une soirée organisée par Yann Moix en 2022, sous un prétexte fallacieux, dans le but d’attirer un maximum de jeunes femmes.

Une soirée organisée sous prétexte d’une projection avec Depardieu et une centaine de femmes trompées

En mars 2022, alors que le montage du documentaire en Corée du Nord avec Gérard Depardieu n’est pas encore totalement finalisé, Yann Moix prend contact avec un ami parisien, propriétaire d’un grand appartement dans le 5e arrondissement. Cet homme, fortuné, mondain et habitué des fêtes de la capitale, organise régulièrement des soirées dans son appartement huppé. Dans des échanges qu’Entrevue a pu consulter, Moix demande à son ami d’organiser une avant-première privée du film, assurant que Gérard Depardieu sera présent.

Dans ces messages, Yann Moix est explicite : il insiste pour que la soirée attire « les plus belles filles de Paris », précisant à son ami d’amener des femmes « jolies et qui baisent ». Or, il sait pertinemment que Depardieu ne viendra pas. Cette annonce n’a qu’un seul but : attirer un maximum de jeunes femmes en leur laissant croire qu’elles auront l’opportunité de rencontrer l’acteur.

La stratégie fonctionne. L’ami de Moix, convaincu que Depardieu sera présent, diffuse largement l’information auprès de son cercle. Il contacte des habituées de ses soirées, des jeunes femmes cinéphiles, intellectuelles, fêtardes… séduites par l’idée de rencontrer l’un des plus grands noms du cinéma français. Selon une source présente ce soir-là, près d’une centaine de jeunes femmes se sont retrouvées dans cet appartement, espérant assister à l’avant-première et rencontrer Depardieu.

À 21h30, Moix fait son entrée dans l’appartement. Il observe la foule, se présente et engage des conversations. À 22h, il demande à son ami de lancer la projection du film dont l’étalonnage n’était pas finalisé via une clé USB connectée à l’imposante télévision du salon. Mais Depardieu, lui, est aux abonnés absents.

Les invitées commencent à poser des questions. Certaines demandent à quel moment l’acteur arrivera. L’hôte, toujours persuadé qu’il doit venir, commence lui-même à s’inquiéter. Finalement, vers minuit, la vérité éclate : Yann Moix annonce à l’assemblée que Depardieu ne pourra pas venir car retenu par un impératif.

Si certains invités poursuivent la soirée, beaucoup, déçues, quittent l’appartement. Moix, quant à lui, tente de séduire plusieurs femmes, sans succès. Plusieurs d’entre elles reconnaissent l’auteur et polémiste, mais l’événement perd tout son éclat une fois que le stratagème est découvert.

Nos sources nous confirment que cette fausse promesse de la présence de Depardieu visait uniquement à créer un cadre favorable aux tentatives de séduction de Moix. Cette révélation jette une lumière nouvelle sur l’écrivain, qui se présentait jusqu’alors comme un homme prenant ses distances avec les dérives de Gérard Depardieu.

Un scandale qui prend de l’ampleur

Ces révélations s’ajoutent au scandale qui entoure déjà Yann Moix et Gérard Depardieu. Depuis décembre 2023, Complément d’Enquête et plus récemment Libération ont mis en évidence les propos sexistes, homophobes et misogynes tenus par les deux hommes lors de leur voyage en Corée du Nord en 2018. Yann Moix, qui avait condamné Depardieu après la diffusion de Complément d’Enquête, se retrouve aujourd’hui lui-même pris dans la tourmente.

Mais de nouvelles révélations de Libération, publiées ce vendredi 14 février, apportent un éclairage encore plus accablant sur les comportements des deux hommes. Des images inédites obtenues par la cellule CheckNews du quotidien montrent que Yann Moix rivalisait de misogynie avec Depardieu, allant même jusqu’à choquer ce dernier. Dans une séquence, L’ancien chroniqueur d’On n’est pas couché (ONPC) décrit une femme comme étant « abîmée » et affirme que « ce sont des femmes qui ressentent rien, donc faut cogner ». Depardieu surenchérit en comparant la façon dont les cavaliers frappent leurs chevaux à la manière dont il frappe sa femme.

Les échanges entre les deux hommes ne s’arrêtent pas là : des propos d’une vulgarité extrême sont échangés sur les femmes, sur la sexualité et sur des jeunes filles nord-coréennes présentes lors du voyage. Ces révélations contredisent totalement la défense de Yann Moix, qui prétendait avoir été simple observateur des dérives de Depardieu.

En parallèle, une bataille judiciaire se joue entre Moix, Depardieu, la société de production Hikari et France Télévisions. Les deux hommes poursuivent la chaîne pour abus de confiance et travail dissimulé, tandis que Depardieu exige l’accès aux rushs du tournage, estimant que le montage l’a injustement accusé. La cour d’appel a transformé cette remise de rushs en une expertise judiciaire qui sera présentée en mai 2025.

Yann Moix, qui tentait de sauver son image en se distanciant de Depardieu, est aujourd’hui rattrapé par ses propres contradictions. Son comportement lors de cette soirée de 2022 illustre une facette peu reluisante de sa personnalité : la manipulation et l’instrumentalisation de jeunes femmes sous prétexte d’un événement culturel.

Alors que le scandale autour de Gérard Depardieu continue de secouer le paysage médiatique et judiciaire, ces nouvelles révélations viennent creuser encore un peu plus la chute de Yann Moix, qui, loin d’être un simple témoin ou réalisateur d’un documentaire, semble avoir adopté les mêmes méthodes douteuses que l’acteur qu’il prétendait dénoncer.