Après plus d’un demi-siècle de fermeture, Erdogan relance le dossier sensible du séminaire orthodoxe de Halki

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a ordonné la reprise des discussions visant à rouvrir le séminaire orthodoxe de Halki, près d’Istanbul, une institution fermée depuis plus de cinquante ans. Cette question figure parmi les sujets soulevés par le président américain Donald Trump avant sa visite prévue en Turquie le mois prochain à l’occasion d’un sommet de l’OTAN.

Fondé en 1844, le séminaire de Halki a longtemps été la principale école de théologie du Patriarcat œcuménique de Constantinople, l’une des plus hautes autorités de l’Église orthodoxe. L’établissement a été fermé par l’État turc en 1971 et n’a jamais rouvert depuis, malgré de nombreuses demandes internationales.

Selon Reuters, Donald Trump avait évoqué ce dossier lors de ses échanges avec Recep Tayyip Erdogan à Washington l’année dernière. Depuis plusieurs décennies, la Turquie fait l’objet de pressions de la part de la Grèce, des États-Unis et de l’Union européenne pour permettre la réouverture de cette école théologique située sur l’île de Heybeliada, dans la mer de Marmara.

Le séminaire a notamment formé plusieurs générations de responsables religieux orthodoxes, dont l’actuel patriarche œcuménique Bartholomée Ier, basé à Istanbul. Sa fermeture est régulièrement présentée par les responsables orthodoxes comme un obstacle majeur à la formation du clergé et à la préservation de leur héritage religieux.

Le métropolite Emmanuel de Chalcédoine a indiqué que le dossier était entré dans une « nouvelle phase » après qu’Erdogan a demandé à l’autorité turque de l’enseignement supérieur de poursuivre les discussions avec le comité du Patriarcat. Cette initiative est perçue comme le signe le plus concret d’une possible avancée depuis de nombreuses années.

Aucun calendrier officiel n’a toutefois été annoncé pour une éventuelle réouverture. Les discussions devraient porter sur les aspects juridiques, administratifs et académiques nécessaires à la remise en activité de l’établissement.

Pour le Patriarcat œcuménique, cette décision représente néanmoins un tournant important. « Après des décennies d’inaction, l’eau est enfin arrivée à l’abreuvoir », a déclaré le métropolite Emmanuel, estimant que le travail institutionnel avait désormais réellement commencé.