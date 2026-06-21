Le Japon vise un plan d’investissement colossal de 2 300 milliards de dollars d’ici 2040

Le Japon prévoit de se fixer un objectif d’environ 2 300 milliards de dollars d’investissements publics et privés cumulés d’ici 2040, dans le cadre d’une nouvelle stratégie de croissance portée par la Première ministre Sanae Takaichi, selon des informations rapportées par le quotidien Nikkei.

Cette initiative, estimée à 370 000 milliards de yens, devrait être officiellement présentée dès la semaine prochaine. Elle s’inscrit dans une politique économique visant à renforcer la compétitivité du pays à long terme en mobilisant à la fois les dépenses publiques et les investissements du secteur privé.

Le plan couvrirait 17 secteurs stratégiques considérés comme essentiels pour l’avenir économique et technologique du Japon. Parmi les domaines prioritaires figurent notamment l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et le développement spatial, des industries jugées cruciales dans la compétition mondiale actuelle.

Selon le Nikkei, le gouvernement entend utiliser les investissements publics comme levier pour encourager et amplifier les financements privés. L’objectif serait de créer un effet d’entraînement afin d’accélérer l’innovation et la croissance dans les secteurs ciblés.

Cette stratégie s’inscrit dans la volonté du gouvernement de répondre aux défis structurels de l’économie japonaise, notamment la faible croissance et la pression démographique, tout en consolidant la position du pays dans les technologies de pointe.

Aucune source officielle n’a encore confirmé ces détails, qui ont été rapportés par le quotidien économique sans attribution directe. Le contenu complet du plan devrait être précisé lors de sa présentation officielle dans les prochains jours.