Détroit d’Ormuz : trois pétroliers indiens franchissent la zone stratégique en toute sécurité malgré les tensions

Trois pétroliers battant pavillon indien ont traversé en toute sécurité le détroit d’Ormuz, une zone maritime hautement stratégique située entre le Golfe d’Oman et le Golfe Persique, alors que les tensions régionales autour de cette voie maritime restent élevées. L’annonce a été faite samedi par le gouvernement indien.

Selon le ministre des Transports maritimes, Sarbananda Sonowal, les navires ont achevé leur transit sans incident et poursuivent désormais leur route vers l’Inde. Les pétroliers concernés ont été identifiés comme le Desh Vaibhav, le Desh Vibhor et le Sanmar Herald.

Les trois navires transportaient ensemble plus de 860 000 tonnes de pétrole brut, ainsi que 94 membres d’équipage de nationalité indienne. Cette opération de transit est particulièrement suivie en raison des risques sécuritaires persistants dans la région, régulièrement marquée par des tensions militaires et politiques.

Dans un message publié sur le réseau social X, Sarbananda Sonowal a confirmé que les traversées s’étaient déroulées sans encombre, soulignant la sécurité des équipages et des cargaisons. Le gouvernement indien cherche à rassurer sur la continuité de ses approvisionnements énergétiques, fortement dépendants des flux transitant par ce détroit.

Le détroit d’Ormuz constitue l’un des passages maritimes les plus importants au monde pour le transport de pétrole et de gaz naturel. Toute perturbation dans cette zone peut avoir des répercussions immédiates sur les marchés mondiaux de l’énergie.

Les autorités indiennes, ainsi que les compagnies maritimes impliquées, restent néanmoins vigilantes face à l’évolution de la situation régionale, alors que plusieurs acteurs internationaux surveillent de près les risques de blocage ou d’escalade militaire dans cette zone sensible.