Canicule : jusqu’à 40°C ce dimanche, des records de chaleur menacent la France

Pour ce premier jour de l’été, la vague de chaleur s’intensifie encore sur une grande partie du pays. Ce dimanche 21 juin, les températures atteindront des niveaux exceptionnels pour la saison, avec des pointes à 40°C attendues entre le sud-ouest et le centre de la France.

Après une nuit déjà très douce, voire tropicale dans plusieurs régions, avec des minimales comprises entre 15 et 25°C, la chaleur gagnera encore du terrain dans l’après-midi. Les maximales oscilleront entre 33°C près de la Manche et 38°C sur une grande partie du territoire. Le sud-ouest, le Centre-Val de Loire et certaines zones du Massif central seront les plus exposés.

Près de la Méditerranée, le vent marin limitera la hausse du thermomètre avec des températures comprises entre 25 et 30°C sur le littoral du Languedoc-Roussillon. À l’échelle nationale, les valeurs observées dépasseront les normales de saison de 10 à 15°C.

Les seuils des records mensuels pourraient être atteints, voire dépassés localement, dans plusieurs villes du sud-ouest et du centre du pays. Côté ciel, le soleil dominera largement, même si quelques orages isolés pourront éclater sur les Hauts-de-France, le Val de Loire, l’Alsace, la Bourgogne et les Pyrénées.