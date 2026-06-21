Eure-et-Loir : deux gendarmes blessés par balles par un homme de 82 ans

Samedi soir à Saint-Jean-Pierre-Fixte, un octogénaire retranché dans son jardin a ouvert le feu sur les forces de l’ordre.

Samedi soir à Saint-Jean-Pierre-Fixte, commune située près de Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loir, deux gendarmes ont été sérieusement blessés par des tirs d’arme à feu. Les militaires sont intervenus sur place, à proximité de la D955, pour tenter de maîtriser un homme de 82 ans retranché dans son jardin. L’octogénaire a ouvert le feu sur eux, les touchant tous deux. Leurs jours ne sont toutefois pas en danger.

Reddition avant 23 heures

L’incident s’est prolongé dans la soirée avant que le forcené ne se rende aux autorités un peu avant 23 heures. Il a été interpellé et a dû être hospitalisé suite à son arrestation. L’homme a ensuite été placé en garde à vue pour tentative d’homicides volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique, qualification juridique qui traduit la gravité des faits reprochés.

Les circonstances exactes de l’intervention et les raisons qui ont conduit cet homme à faire usage d’une arme contre les gendarmes n’ont pas encore été précisées par les autorités. Une enquête est en cours pour établir le déroulé précis des événements survenus dans cette commune rurale du département.