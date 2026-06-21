845 écoles et collèges fermés lundi à cause de la canicule

Le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray a annoncé ce dimanche sur France 3 que 845 écoles et collèges ne fonctionneront pas normalement ce lundi en raison de la canicule. Ces établissements situés dans les départements placés en vigilance rouge n’accueilleront pas d’élèves ou proposeront un accueil minimal. La mesure intervient alors que Météo France a activé pour la première fois un niveau d’alerte rouge dans 35 départements, une situation exceptionnelle qui concerne près de 26 millions de Français.

Un dispositif d’accueil adapté

Cette décision vise à protéger les élèves face à une vague de chaleur d’une intensité inédite. Les établissements concernés se trouvent principalement dans les zones où les températures atteindront des niveaux dangereux pour la santé. Le ministre a précisé que l’organisation dépendra de chaque établissement, certains fermant totalement leurs portes tandis que d’autres maintiendront une présence réduite pour les familles sans solution de garde.

La canicule perturbe également d’autres événements prévus ce week-end. La Fête de la musique, célébrée ce samedi soir, s’annonce fortement impactée par les températures extrêmes dans de nombreuses villes françaises. Les autorités appellent la population à la plus grande prudence et à adopter les gestes de prévention face à cette chaleur exceptionnelle.