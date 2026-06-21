Martinique : le tribunal administratif annule les municipales de Basse-Pointe

Le tribunal administratif de la Martinique a annulé vendredi l’élection du conseil municipal de Basse-Pointe, issu du premier tour des municipales du 15 mars 2026, en raison d’irrégularités de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Saisi par Kévin Capron, tête de liste « Synergie Pointoise », le tribunal a relevé deux manquements au code électoral commis pendant la campagne, selon un communiqué publié le 19 juin.

La première irrégularité concerne la diffusion, dans la semaine précédant le vote, d’une brochure par la liste de la maire sortante présentant un bilan de gestion assimilé à une opération de promotion publicitaire, interdite en période électorale. Compte tenu de son ampleur, cette diffusion a été jugée suffisante pour altérer la sincérité du scrutin.

Un affichage irrégulier qui aggrave les manquements

La seconde irrégularité porte sur un affichage électoral non conforme, avec la circulation dans la commune d’un véhicule équipé d’un dispositif de sonorisation diffusant des messages de campagne en dehors des emplacements autorisés. Le tribunal estime que ce manquement a aggravé le premier, sans toutefois pouvoir à lui seul justifier l’annulation.

En conséquence, une nouvelle élection municipale devra être organisée à Basse-Pointe, sauf appel de la décision. En revanche, les recours visant les communes du Prêcheur et de Sainte-Anne ont été rejetés. Les juges ont reconnu des irrégularités ponctuelles mais ont estimé qu’elles n’étaient pas de nature à remettre en cause la sincérité des résultats.