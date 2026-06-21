Mondial – Le Japon balaye la Tunisie 4-0. Les Aigles de Carthage éliminés

La Tunisie est déjà éliminée de la Coupe du monde. Battus 4-0 par le Japon lors de la deuxième journée du groupe F, les Aigles de Carthage quittent la compétition dès la phase de groupes. Après une première défaite contre la Suède, les Tunisiens devaient absolument réagir. Ils se sont au contraire effondrés face à une équipe japonaise plus solide, plus rapide et plus efficace. Avec deux défaites en deux matchs, aucun point et une différence de buts de -8, le verdict est sans appel.

Le Japon frappe dès le début

Le Japon prend très vite le contrôle de la rencontre. Dès la 4e minute, Daichi Kamada ouvre le score et place immédiatement la Tunisie sous pression. Les Aigles de Carthage peinent à répondre. Le bloc tunisien recule, les transmissions manquent de précision et le Japon impose son rythme. À la 31e minute, Ayase Ueda double la mise. La Tunisie est menée 2-0 et ne trouve pas les moyens de revenir dans le match.

La Tunisie ne réagit pas

En seconde période, la Tunisie tente de changer des éléments, mais le scénario reste le même. Le Japon maîtrise, accélère quand il le faut et exploite les espaces. À la 69e minute, Junya Ito inscrit le troisième but japonais. La Tunisie est alors quasiment condamnée. À la 83e minute, Ayase Ueda marque encore et signe un doublé. Le Japon s’impose 4-0.

Hervé Renard débute par une claque

Cette rencontre marquait la première d’Hervé Renard sur le banc tunisien. Le nouveau sélectionneur, qui remplaçait Sabri Lamouchi, commence son mandat par une lourde défaite. Sans surprise, le changement d’entraîneur n’a pas produit de miracle. La Tunisie reste fragile, manque d’impact et n’est jamais parvenue à inverser la tendance.

Une élimination dès la deuxième journée

Le classement condamne la Tunisie. Les Pays-Bas et le Japon comptent 4 points, la Suède en compte 3, tandis que la Tunisie reste bloquée à 0 point. Même avec un dernier match à jouer, les Aigles de Carthage ne peuvent plus rejoindre les places qualificatives. La Tunisie quitte donc la Coupe du monde dès la phase de groupes, après deux matchs et deux lourdes défaites.