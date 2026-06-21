Le milliardaire Frank Stronach reconnu coupable d’agression sexuelle dans une affaire remontant aux années 1970 et 1980

Le milliardaire canado-autrichien Frank Stronach a été reconnu coupable vendredi d’un chef d’accusation d’agression sexuelle et d’un chef d’attentat à la pudeur par un tribunal de l’Ontario. Dans son jugement, la juge a qualifié certains de ses comportements de « grossiers et dégoûtants ».

Âgé de 93 ans, Frank Stronach avait été arrêté et inculpé en 2024 dans le cadre d’une vaste enquête portant sur plusieurs infractions présumées, notamment des agressions sexuelles et des viols qui auraient été commis entre les années 1970 et 2024.

À l’issue d’un procès entamé en février, la juge Anne Molloy de la Cour supérieure de l’Ontario l’a déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement une femme au début des années 1980. Selon le témoignage de la victime, les faits se seraient produits dans l’appartement de Stronach à Toronto après un dîner pris dans un restaurant voisin.

La magistrate a également retenu sa culpabilité dans une autre affaire remontant à la fin des années 1970. Cette accusation concernait une femme qui a affirmé avoir subi des attouchements non consentis de la part de l’homme d’affaires.

Né en Autriche, Frank Stronach a fondé en 1957 l’entreprise de pièces automobiles Magna International, devenue l’un des plus importants équipementiers automobiles au monde. Son succès entrepreneurial lui a permis de bâtir une immense fortune et de figurer parmi les personnalités les plus riches du Canada. Magna a toutefois précisé ne plus avoir aucun lien avec lui depuis qu’il a abandonné le contrôle de l’entreprise en 2010.

La peine de Frank Stronach sera prononcée à une date ultérieure. Par ailleurs, il devra de nouveau comparaître devant la justice l’année prochaine dans le cadre d’un autre procès lié à des accusations d’agression sexuelle.

Cette décision judiciaire marque une étape importante dans une affaire qui a attiré une attention considérable au Canada en raison de la notoriété de l’accusé et de la gravité des faits qui lui sont reprochés. D’autres procédures restent encore en cours, laissant présager de nouveaux développements judiciaires dans les mois à venir.