Canicule : un adolescent de 17 ans se noie dans la Dordogne

Un adolescent de 17 ans a perdu la vie samedi soir après une baignade dans la rivière Dordogne, à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, près de Bergerac. Le drame s’est produit alors que le département connaît depuis plusieurs jours des températures particulièrement élevées, dépassant régulièrement les 35°C.

Le jeune homme s’était rendu dans l’eau vers 20 heures lorsqu’il a été emporté par un courant. Malgré l’intervention des secours, il n’a pas pu être sauvé. Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer.

Les fortes chaleurs favorisent les risques de noyade

Ce nouveau drame intervient dans un contexte de vigilance rouge canicule en Dordogne. Comme dans de nombreux départements français, les fortes températures poussent de nombreuses personnes à rechercher de la fraîcheur dans les rivières, plans d’eau ou lacs, parfois au mépris des risques liés aux courants ou à la profondeur.

La veille déjà, deux adolescents de 15 ans avaient trouvé la mort dans le Doubs à Besançon lors d’une baignade. Ces accidents rappellent la nécessité de respecter les consignes de sécurité et de privilégier les zones de baignade surveillées, alors que l’épisode de chaleur exceptionnel se poursuit sur une large partie du territoire.