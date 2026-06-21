Canicule : un important dispositif de sécurité déployé pour la Fête de la musique à Paris

La Fête de la musique se déroule dimanche à Paris sous une surveillance renforcée en raison des fortes chaleurs. La préfecture de police a annoncé la mobilisation de 4.800 policiers et gendarmes, ainsi que de 2.500 sapeurs-pompiers dans la capitale et sa proche banlieue afin d’assurer la sécurité des participants.

Les autorités ont également renforcé les moyens de secours sur la Seine. Dix embarcations de la brigade nautique et huit bateaux de la brigade des sapeurs-pompiers seront déployés pour prévenir les accidents et intervenir rapidement en cas d’incident sur le fleuve.

Restrictions renforcées sur les quais et dans l’espace public

Pour limiter les risques liés à l’affluence et aux températures extrêmes, les rassemblements, cortèges ou défilés non déclarés sont interdits sur plusieurs quais bas de la Seine entre dimanche après-midi et lundi matin. Cette mesure concerne une large partie des berges du centre de Paris, sur les deux rives.

Par ailleurs, la consommation d’alcool sur la voie publique est interdite pendant vingt-quatre heures, de dimanche 7 heures à lundi 7 heures. Ces restrictions interviennent alors que 35 départements, dont l’ensemble de l’Île-de-France, sont placés en vigilance rouge canicule, un niveau d’alerte jamais atteint dans une zone aussi vaste depuis sa création.