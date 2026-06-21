« L’Étrangère » : quand l’amour surgit au milieu de l’exil

Quitter son pays, survivre ailleurs, reconstruire sa vie : sur le papier, L’Étrangère pourrait raconter un parcours migratoire parmi d’autres. Mais le nouveau long-métrage de Gaya Jiji choisit un chemin plus intime. À travers le destin de Selma, une Syrienne réfugiée en France, la réalisatrice franco-syrienne s’intéresse moins au déplacement qu’à ce qu’il provoque dans les liens humains. Le film, porté par Zar Amir et présenté en salles à partir du 24 juin, interroge ce que deviennent les sentiments lorsque la vie impose de continuer sans savoir ce qui a été laissé derrière soi.

Entre survie quotidienne et possibilité d’un nouveau départ

Lorsque Selma arrive à Bordeaux après un voyage éprouvant à travers l’Europe, elle porte déjà plusieurs absences : celle de son fils Rami, resté en Syrie, et celle de son mari, arrêté puis disparu dans les prisons du régime syrien. Hébergée par des proches, elle travaille sans véritable stabilité tout en cherchant une solution pour régulariser sa situation et organiser l’arrivée de son enfant.

C’est dans ce contexte qu’elle croise Jérôme, avocat installé dont la présence va progressivement prendre une place inattendue dans sa vie. Gaya Jiji construit leur rapprochement avec retenue, sans effets spectaculaires ni grandes déclarations. Quelques échanges, des silences, une confiance qui s’installe : le film laisse émerger une relation qui ne vient pas effacer le passé mais le rendre encore plus complexe.

Un drame sentimental plus qu’un récit sur l’exil

L’originalité de L’Étrangère tient dans ce déplacement du regard. Le film ne réduit jamais Selma à sa condition administrative ou à son histoire de réfugiée. Il montre au contraire une femme confrontée à plusieurs formes d’attachement qui coexistent et parfois se contredisent : l’amour pour son fils, la fidélité à un mari disparu et l’apparition d’un sentiment nouveau.

Selon France Télévisions, le récit prend encore une autre dimension avec le retour inattendu du mari de Selma, bouleversant l’équilibre qui semblait se dessiner. Ce basculement donne au film une tension émotionnelle particulière où personne n’est présenté comme coupable ou héroïque.

Porté par une mise en scène sobre et une photographie volontairement contenue, L’Étrangère s’éloigne des récits classiques sur la migration pour raconter quelque chose de plus universel : la difficulté de continuer à vivre, aimer et choisir lorsque rien n’a vraiment eu le temps de se terminer.