Malgré ses avancées militaires, l’Ukraine reste confrontée à une grave crise humanitaire

L’amélioration de la position militaire de l’Ukraine face à la Russie n’a pas permis d’atténuer la crise humanitaire qui touche des millions de personnes à travers le pays, a averti le Comité international de secours (IRC). L’organisation souligne que les besoins restent immenses alors que les financements de l’aide internationale diminuent fortement.

Ces derniers mois, les forces ukrainiennes sont parvenues à freiner de manière significative l’avancée russe sur plusieurs fronts. Cette évolution a conduit les dirigeants du G7 à reconnaître récemment que la dynamique du conflit avait changé. Toutefois, selon l’IRC, cette amélioration sur le terrain militaire ne s’est pas traduite par une amélioration comparable de la situation des civils.

En visite en Ukraine, le président-directeur général de l’IRC, David Miliband, a insisté sur la nécessité de ne pas perdre de vue les conséquences humaines de la guerre. Il a rappelé que des millions d’Ukrainiens continuent de vivre dans des conditions extrêmement difficiles, marquées par les déplacements de population, les destructions d’infrastructures et les traumatismes liés au conflit.

L’organisation humanitaire est également confrontée à une baisse importante de ses ressources. Selon David Miliband, les réductions de l’aide internationale, initiées en premier lieu par les États-Unis puis suivies par d’autres pays donateurs, ont eu un impact majeur sur les opérations humanitaires en Ukraine.

Le budget de l’IRC consacré à l’Ukraine a ainsi été réduit de moitié. Il devrait atteindre environ 20 millions de dollars en 2027, contre 40 millions de dollars l’année précédente. Cette diminution limite la capacité de l’organisation à répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.

À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, David Miliband a estimé qu’il était essentiel de continuer à attirer l’attention sur les souffrances endurées par les civils. « Il me semble particulièrement important, à l’heure où émerge ce nouveau récit géopolitique, de reconnaître la brutalité et les souffrances que subissent des millions d’Ukrainiens », a-t-il déclaré.

L’IRC souligne enfin que même une réaffectation limitée de ressources vers l’aide humanitaire pourrait avoir des effets considérables sur le terrain. Alors que la guerre se poursuit, l’organisation appelle les gouvernements et les bailleurs de fonds à maintenir leur soutien afin d’éviter une aggravation de la crise humanitaire qui frappe toujours l’Ukraine.