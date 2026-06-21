La Coupe du monde enchaîne ce dimanche avec quatre matches de la 2e journée dans les groupes G et H. Le programme concerne huit sélections encore toutes en quête d’un premier succès dans ces deux poules. Dans le groupe G, la Belgique, l’Iran, la Nouvelle-Zélande et l’Égypte comptent chacun un point après la première journée. Dans le groupe H, l’Uruguay, l’Arabie saoudite, l’Espagne et le Cap-Vert sont également à un point.

L’Espagne ouvre la soirée contre l’Arabie saoudite

Le premier rendez-vous oppose l’Espagne à l’Arabie saoudite à 18h, heure française, au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. La rencontre est diffusée sur M6 et beIN Sports 1. L’Espagne reste sur un nul 0-0 contre le Cap-Vert, tandis que l’Arabie saoudite a débuté par un 1-1 face à l’Uruguay. Ce match peut donner au vainqueur une première avance dans un groupe H où aucune équipe n’a gagné lors de la première journée.

Belgique-Iran, premier virage du groupe G

À 21h, la Belgique affronte l’Iran au SoFi Stadium de Los Angeles, également sur M6 et beIN Sports 1. La Belgique a commencé son Mondial par un nul 1-1 contre l’Égypte. L’Iran a pris un point dans un match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande. Le groupe G reste donc entièrement ouvert avant cette deuxième journée, avec quatre équipes au même total de points.

Uruguay-Cap-Vert dans la nuit

À minuit, l’Uruguay retrouve le Cap-Vert au Hard Rock Stadium de Miami. Le match est programmé sur beIN Sports 1. L’Uruguay a marqué lors de son premier match mais n’a pas battu l’Arabie saoudite. Le Cap-Vert, pour sa première Coupe du monde, a pris un point contre l’Espagne. Cette rencontre peut modifier directement le haut du groupe H avant la dernière journée, prévue le 27 juin.

Nouvelle-Zélande-Égypte pour fermer la journée

Le dernier match du programme oppose la Nouvelle-Zélande à l’Égypte à 3h du matin, heure française, au BC Place de Vancouver. La rencontre est diffusée sur beIN Sports 1. La Nouvelle-Zélande arrive après son nul 2-2 contre l’Iran. L’Égypte reste sur un nul 1-1 contre la Belgique. Comme dans le groupe H, un succès donnerait une position favorable avant la troisième journée.

L’enjeu : prendre de l’avance avant la dernière journée

Le format du Mondial 2026 laisse une marge plus large qu’auparavant : les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale. Une victoire lors de cette 2e journée peut rapprocher fortement une sélection du tour suivant. À l’inverse, une défaite maintient l’équipe concernée sous pression avant le dernier match de poule.