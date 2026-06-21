L’IA générative menace l’édition, alerte le philosophe Eric Sadin

Le philosophe Eric Sadin tire la sonnette d’alarme dans les colonnes du Monde. L’arrivée des intelligences artificielles génératives dans le secteur de l’édition représente un danger existentiel pour la production littéraire, écrit-il dans une tribune publiée le 21 juin. Alors que ces technologies transforment en profondeur l’industrie du livre, de la création automatisée de contenu à l’analyse prédictive des tendances littéraires, le penseur appelle à une prise de conscience urgente. Les outils d’IA redessinent déjà les contours du métier d’éditeur et modifient l’expérience même de la lecture.

Des mesures concrètes pour protéger le livre

Face à cette mutation technologique, Eric Sadin ne se contente pas d’un constat. Il propose plusieurs pistes d’action concrètes destinées à protéger le livre et l’acte de lire. Les opportunités offertes par l’intelligence artificielle dans l’édition sont réelles. Elles coexistent néanmoins avec des risques majeurs pour la création humaine et la diversité éditoriale. La question dépasse le simple cadre professionnel pour toucher à la transmission culturelle elle-même.

Toute la chaîne éditoriale concernée

L’enjeu soulevé par le philosophe concerne l’ensemble de la chaîne du livre. Auteurs, éditeurs et lecteurs se trouvent confrontés à un bouleversement sans précédent de leurs pratiques. Si l’IA peut améliorer certains aspects du travail éditorial, son usage généralisé pourrait standardiser la production littéraire au point d’en menacer la vitalité. Les défis posés par cette révolution technologique exigent une réflexion collective sur l’avenir du livre à l’ère numérique.