À Nice, Matisse et Yves Saint Laurent se rencontrent enfin

Cet été, le musée Matisse de Nice propose une exposition ambitieuse qui fait dialoguer deux figures majeures du XXe siècle : Henri Matisse et Yves Saint Laurent. Intitulée Henri Matisse – Yves Saint Laurent. Le beau, la mode et le bonheur, elle réunit jusqu’au 28 septembre un ensemble exceptionnel de 160 œuvres pour explorer les liens profonds entre peinture, dessin, textile et création vestimentaire. Une rencontre qui n’a jamais existé dans la réalité mais qui prend ici tout son sens.

Quand la peinture inspire le vêtement

À travers peintures, dessins, vêtements de haute couture, accessoires, textiles et archives, l’exposition met en lumière une proximité artistique plus profonde qu’une simple influence esthétique. Organisée à partir des collections du musée Matisse de Nice et de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, enrichies par plusieurs prêts, elle montre comment les deux créateurs ont chacun cherché à repousser les frontières entre arts plastiques et arts appliqués.

Chez Henri Matisse, le tissu n’est jamais un simple décor. Né dans une région marquée par l’industrie textile, le peintre développe très tôt une fascination pour les étoffes, les motifs et les vêtements, qui traversent toute son œuvre. Plusieurs de ses tableaux portent d’ailleurs le nom des habits de leurs modèles. Son intérêt pour les arts décoratifs l’amène aussi à créer des costumes de scène dès 1919 pour le ballet Le Chant du rossignol dans l’atelier de Paul Poiret, puis plus tard des foulards et tentures destinés à la Ville de Nice. De son côté, Yves Saint Laurent nourrit toute sa carrière d’un dialogue constant avec la peinture. Selon les commissaires de l’exposition cités par Beaux Arts Magazine, il admirait particulièrement chez Matisse « l’audace des couleurs », « la violence des accords » et son goût assumé pour l’ornement.

Le dessin comme langage commun

Au-delà des couleurs et des motifs, l’exposition montre que Matisse et Yves Saint Laurent partagent surtout une même manière de penser la création : par le dessin. Pour l’un comme pour l’autre, la ligne précède tout. Chez Matisse, elle vise à atteindre l’essentiel et à supprimer le superflu pour donner naissance à une forme juste. Chez Yves Saint Laurent, elle constitue le point de départ de chaque silhouette avant même le choix des matières.

Le parcours, organisé en sept sections selon les informations du musée Matisse et du Musée Yves Saint Laurent Paris, explore aussi leurs centres d’intérêt communs : le corps, la lumière, la couleur, le mouvement mais aussi leur curiosité pour la littérature, la danse, le spectacle vivant ou encore le voyage. Cette mise en regard montre comment le couturier a absorbé certaines leçons du peintre sans jamais les reproduire à l’identique, préférant les transformer pour inventer sa propre écriture. Plus qu’une exposition sur l’influence, Le beau, la mode et le bonheur raconte ainsi comment deux artistes, à plusieurs décennies de distance, ont poursuivi une même quête : faire dialoguer l’art avec la vie.